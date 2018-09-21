Ahmet Hakan dolar kullanan kurumu 'Reisi'ne şikayet etti

Ahmet Hakan, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

THK, 'REİS'E RAĞMEN DOLARDA ISRAR EDİYOR

DAHA geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede dolar ile Euro ile kira mira yok, bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” diye noktayı koydu.

Üstelik konuyla ilgili “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” de taş gibi yürürlükte!

İşte böyle bir ortamda...Türk Hava Kurumu gibi millilikte en başı çekmesi gereken kurumumuz, bir taşınmazıyla ilgili muhatabına çektiği ihtarnamede Amerikan Doları üzerinden talepte bulunuyor.

İhtarnamenin her sayfasında dolarlar havada uçuşuyor.

Milli seferberlik ruhuna Türk Hava Kurumu uyum sağlamayacaksa... Kim uyum sağlayacak Allah aşkına!