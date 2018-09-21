Eş dost üniversitesi

Sinan Tartanoğlu/ Cumhuriyet- Üniversite rektörlerinin belirlenmesinde seçim usulünün OHAL KHK’sı ile kaldırılmasının ardından rektörleri tek başına atayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Rize’de adını taşıyan üniversetinin de doğrudan yöneticisi konumuna geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın “Onursal Başkanı” sıfatıyla Erdoğan, neredeyse tamamı kendi yakın çevresinden oluşan Kurucular Kurulu eliyle üniversitenin mütevelli heyeti üyelerini seçiyor veya görevden alabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu üyelerini kabul etti.

Tarihini 1976 yılına kadar dayandıran Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, aslında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu’nun adı 2 kez değişmiş hali. Üniversitenin adı 17 Mart 2006’da 15 yeni üniversitenin kurulmasını öngören yasa ile Rize Üniversitesi olarak değiştirildi. 2012 yılında da, 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemini kaldıran yerine 4+4+4 sistemini getiren yasa ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan adını aldı.

53 kurucu üyeden 1000’er TL

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile birlikte üniversiteyi geliştirme vakfı da kuruldu. Kuruluş senedine göre vakfın 53 kurucular kurulu üyesi var. Senette, vakfın kuruluş mal varlığının kurucular tarafından bağışlanan 53 bin TL olduğu belirtildi. Patronlar ve üst düzey bürokrasiden gelen kurucuların 1000’er TL ile vakıf kurması dikkat çekti.

Başkanı Kahraman

Kurucular Kurulu’nun onursal başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkanlığını ise TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman yapıyor. Kurucular arasında ayrıca Eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Eski Rize milletvekilleri Abdülkadir Kart, Bayram Ali Bayramoğlu, Lütfü Çırakoğlu, Nusret Bayraktar ve Hasan Karal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Harun Mertoğlu yer alıyor.

Bilal Erdoğan her yerde

Kurucular Kurulu arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Danıştay üyesi ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er de bulunuyor. 15 Temmuz darbesinin kilit isimlerinden biri olan Mehmet Dişli’nin amcasının oğlu Davut Dişli’nin de yer alması dikkat çekiyor. Davut Dişli’nin diğer kuzeni eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dişli, geçtiğimiz günlerde Lahey Büyükelçisi olarak atanmıştı.

İşadamları da var

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı ve Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Çaykur Eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Ortadoğu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gür de Kurucular Kurulu’nda yer alıyor.

Üniversiteyi yönetiyorlar

Vakfın Kurucular Kurulu; üniversiteyi yöneten, vakfın idare ve icra organı olan Mütevelli Heyeti üyelerini ve Denetim Kurulu üyelerini seçebiliyor, hatta görevlerine son verebiliyor. Mütevelli Heyeti’nin her türlü faaliyeti ve bilanço ve gelir-gider hesaplarını ve bunlarla ilgili Denetim Kurulu raporlarını inceleyebiliyor, bunların ibraları konusunda karar verebiliyor. Mütevelli Heyeti’nin çoğunluğunun kurucular kurulu üyelerinden oluşması gerekiyor. Zaten üniversitinin Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, aynı zamanda vakfın kurucular kurulu üyeleri arasında yer alıyor.