Berberoğlu’nun milletvekilliği ne olacak?

DW Türkçe- Berberoğlu’na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onayan Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu’nun cezasının infazının durulmasını ve salıverilmesini kararlaştırdı.

Berberoğlu'ndan CHP vurgusu!

Yargıtay’ın onama kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilecek. Bu kararın Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla birlikte Berberoğlu’nun milletvekilliği de düşecek. Ancak bu kararın mecliste ne zaman okunacağı bilinmiyor. Kimi CHP’liler ve avukatlar, kararın 1 Ekim’de meclisin açılmasıyla birlikte okunabileceğini öngörse de, kimisi 27’nci yasama dönemine giren meclisin bu döneminin beş yıl sonra biteceğine işaret ediyor ve beş yılın sonunda okunabileceğini söylüyor.

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CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Yargıtay’ın “yanlış yorum” yaptığını öne sürüyor. “Yargıtay’ın Anayasa’nın 83’üncü maddesindeki 2’nci hükümde yer alan ‘Yargılanamaz’ hükmünü dikkate alması gerekiyordu. Yani Berberoğlu’nun yargılamasını durdurmalıydı. Yargıtay, Anayasa’nın 83’e 2’nci maddesini görmezden gelmiştir” diyen Tanrıkulu, Yargıtay kararının mecliste okunmasının ancak 27’nci dönem sonunda, yani beş yıl sonra gerçekleşebileceğini öngörüyor. Tanrıkulu, Erdoğan’ın Almanya’ya 27-29 Eylül’de yapacağı ziyareti hatırlatırken “Yargıtay, Erdoğan’ın bu ziyaretini de gözeterek bir yandan Anayasa’ya aykırı, bir yandan da Anayasa uygun karar verdi” değerlendirmesi yaptı.

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CHP’li Bülent Tezcan da kararı “yanlış” buldu. “Meclis Genel Kurulu’nda bu karar okunduğu an milletvekilliği düşer. Düştüğü zaman da infaza devam edilir. Ekim ya da Kasım ayında milletvekilliği düşürülebilir” diyen Tezcan, Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini ve karara düzeltme isteyeceklerini söyledi.