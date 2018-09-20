MGK toplantısı sonrası açıklama

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, İdlib mutabakatı ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantı 5 saat sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıklarla toplandı. Kurulun eylül ayı olağan toplantısı ayın son haftası yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de başlayacağı ve 5 gün sürecek ABD ziyareti ardından Almanya'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde 20 Eylül'de yapıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamadan öne çıkanlar:

İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi

Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek

Suriye'nin diğer bölgelerinin de terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesindeki kararlılık teyit edildi.