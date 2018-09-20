Tahliye edilen Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Berberoğlu, "Milletvekili olarak Maltepe cezaevine girdim milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün aileme ve partime danışacağım. İlginize teşekkür ederim" dedi. Yargıtay, Berberoğlu'nun vekilliği boyunca cezasının durdurulması kararını vermiş, Can Dündar'a MİT tırları görüntülerini verdiği gerekçesiyle de 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamıştı.

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Maltepe cezaevinden tahliye olan Berberoğlu, “Takdir edersiniz ki yaşadığım 16 ay üzerinde düşünülecek Türkiye'nin de karar vermesini gerektiren bir süreç. Beni mazur görün birkaç gün aileme ve partime danışayım. Bundan sonraki hareket tarzımı anlayayım. İlginize çok teşekkür ederim özellikle eski meslektaşlarım beni hiç yalnız bırakmadınız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar” ifadelerini kullandı.

Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu’na, “devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa’nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu’nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

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