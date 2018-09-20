Berberoğlu'nun avukatından son dakika açıklaması

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, "Karar düzeltme talebimiz olacak. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruda bulunacağız" dedi.

Yargıtay, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını da onadı. Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Kararın duyurulmasından hemen sonra RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi.

'BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY MÜEBBET TALEBİNİ REDDETTİ'

Avukat Ergün şu değerlendirmeleri yaptı:

"Savcılık müebbet hapis cezası istiyordu. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay müebbet hapis cezası talebini reddetti. Yargıtay 5 yıl 10 aylık cezayı onadı. Yargıtay'ın kararının ardından Enis Berberoğlu tahliye edilecek."

'HAKETTİĞİ İÇİN TAHLİYE EDİLMESİNİ DE TALEP ETTİK'

"Biz Enis Berberoğlu'nun tahliyesini isterken sadece milletvekili seçildiği için istememiştik. Basında milletvekili olduğu için tahliye talebimiz ön plana çıktı. Ama taleplerimiz arasında hakettiği için çıkması gerektiği de vardı."

'TÜRKİYE'DE 5 YIL 10 AY CEZA ALIP KİMSEYİ YATIRMAZLAR'

"Türkiye'de bugün 5 yıl 10 ay ceza alan hiç kimseyi hapiste yatırmazlar. FETÖ'den 7 yıl 8 ay ceza alanları kararla birlikte tahliye ettiler. Olağanüstü kanun yollarına gitme hakkımız var. Karar düzeltme başvurusu yapacağız. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız."