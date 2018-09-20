Enis Berberoğlu ne zaman tahliye olacak?

Yargıtay, Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.
Berberoğlu'nun avukatı: AYM'ye başvuracağız
Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu kararı
CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya adresinden Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Yarkadaş, Berberoğlu'nun tahliye edileceği saati açıkladı.
İşte Yarkadaş'ın paylaşımı: