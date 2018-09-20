20 Eylül 2018 18:11

Enis Berberoğlu ne zaman tahliye olacak?

Enis Berberoğlu ne zaman tahliye olacak?
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.
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Yargıtay, Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

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CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya adresinden Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Yarkadaş, Berberoğlu'nun tahliye edileceği saati açıkladı. 

İşte Yarkadaş'ın paylaşımı:

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