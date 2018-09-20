Enis Berberoğlu tahliye oldu

Yargıtay , MİT TIR'ları davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Cerberoğlu hakkındaki kararını açıkladı. Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onayan Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Berberoğlu saat 19.15 sularında Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

Berberoğlu, "Milletvekili olarak Maltepe cezaevine girdim milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün aileme ve partime danışacağım. İlginize teşekkür ederim" dedi.

Enis Berberoğlu , MİT TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladı.

Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

Daha önce "durma" talebi reddedilmişti

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu 'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmişti.

Enis Berberoğlu, MİT TIR'ları davasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, Berberoğlu'nu, 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Yerel mahkemenin kararı bozuldu

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

"Casusluk" suçu yok

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya göndermişti. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

19.00'da serbest kalacak

CHP'li Yarkadaş, " Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine ilişkin kararı Maltepe Cezaevi'ne az önce hem sözlü hem de yazılı olarak bildirdi. Cezaevi yönetimi ile görüştüm. İdare, tahliye işlemini başlatmış... Berberoğlu saat 19.00'da özgürlüğe ilk adımını atacak." dedi.

Berberoğlu'nun avukatı: AYM'ye başvuracağız

Enis Berberoğlu ne zaman tahliye olacak?