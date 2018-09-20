Tezkerenin süresi 30 Ekim'de doluyor. Bu yüzden tezkere ekim ayında görüşülecek.
20 Eylül 2018 16:41
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu
Irak ve Suriye'de Türk askerinin varlığını 1 yıl uzatan tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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