20 Eylül 2018 16:41

Irak-Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu

Irak-Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu
Irak ve Suriye'de Türk askerinin varlığını 1 yıl uzatan tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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Tezkerenin süresi 30 Ekim'de doluyor. Bu yüzden tezkere ekim ayında görüşülecek.

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