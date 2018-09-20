CHP heyetinden 3. Havalimanı işçilerine ziyaret

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker , PM Üyeleri Pınar Uzun ve Gamze Pamuk Ateşli’den oluşan CHP heyeti, işçiler H.K. ve B.A. hakkında yetkililerden bilgi aldı.

12 Eylül günü akşamı havalimanı pistinde aşırı hız yapan iki servis otobüsünün çarpışması sonucu ağır yaralanan B.A. ile, 3 Havalimanı inşaatında yaşanan başka bir iş kazasında hafriyat kamyonun iki kez üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan H.K.’nin tedavileri devam ediyor.

GÖKÇEN: AÇILIŞ YETİŞSİN DİYE İŞÇİLER FEDA EDİLİYOR

Yapılan ziyaretin ardından işçilerin durumu hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, “Havalimanı inşaatının açılış tarihi yaklaştıkça, yüklenici firmalar işçileri yoğun mesaiye zorluyor. Açılış yetişsin diye, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılan işçiler feda ediliyor” dedi.

İnşaat işçilerinin “köle değiliz, insanca koşullarda çalışmak istiyoruz” diyerek geçen hafta yaptıkları eylemleri hatırlatan Gökçen, havalimanı inşaatının başladığı günden bu yana yaşanan hak ihlallerinin inşaat işçilerini isyan ettirdiğini ifade ederek, “haklarını arayan işçileri sendikacıları tutuklamak, çalışma alanlarını polis kordonu altına alıp çalışanlar üzerinde baskı kurmak sorunları ortadan kaldırmaz. İnşaat işçilerine yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan çalışma koşullarını sağlamak yüklenici firmaların görevidir. İktidar da bu çalışma koşullarını denetlemek ve çalışanların haklarını korumakla görevlidir. Böylesine büyük bir havalimanı inşaatında işçileri tahta kuruları dolu yatakhanelerde yatmaya zorlamak hem ayıptır, hem de suçtur” dedi.

2016 Ocak ayında havalimanı inşaatında yaşanan iş kazalarını verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdığını söyleyen İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, açılış tarihinin taşeron firmalar tarafından işçilerin kabusu haline getirildiğini söyledi.

Şeker, 3 havalimanı pistindeki otobüs kazasında ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren B.A’nın yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığını; kamyonun altında kalan H.K.’nın ise halen yoğun bakımda olduğunu ve her iki işçinin tedavilerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Şeker, “Havalimanı inşaatında olumsuz çalışma koşulları inşaatın başladığı tarihten bu yana devam ediyor. Bu konuda çok fazla şikayet aldık ve bunu TBMM gündemine taşıdık. Görmezden geldiler. İşçiler birçok kez çalışma koşullarına isyan ederek iş bırakma eylemi yaptılar. Sorunlar düzeltilmediği gibi, açılış tarihi yaklaştıkça çalışma koşulları daha da zorlaştı. Taşeronun taşeronunun taşeronu firmalar işçileri daha da fazla çalıştırmaya başladılar. Alt taşeron firmaların karlılığı düştüğü için maliyeti yevmiyelerinden kesinti yaparak işçilerin sırtına yüklüyorlar. Görüştüğümüz işçiler inşaat alanında her gün yüzlerce işçinin çalışma koşullarına dayanamayarak işten ayrıldığını, yüzlerce yeni işçinin işbaşı yaptığını anlatıyorlar. Sürekli bir işçi sirkülasyonu var. Böylesine büyük bir havalimanı inşaatının şantiyesi bir toplama kampı gibi. Taşeron firmalar öncelikle bu çalışma koşullarını düzeltmeliler.” dedi.