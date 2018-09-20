CHP'den uçan saray hamlesi!

Başak Kaya/ SÖZCÜ- Kanun teklifinde Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanlarının da diğer tüm kamu görevlileri gibi, kendilerine verilen hediyeleri devlete teslim etmesi zorunluluğu getirilmesini istedi.

Taşcıer, TBMM'ye bir kanun teklifi sunarak, mal bildirimi ve hediyelerin teslimi konusundan kanunen muaf olan Cumhurbaşkanlarının da kanuna dahil edilmesini istedi. Kanuna göre seçimle gelen tüm kamu görevlileri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar mal bildiriminde bulunuyor. Ayrıca kamu görevlilerinin kendilerine gelen hediyelerin değeri aylık net on asgari ücretin toplamının üzerinde ise kurumlarına teslim etme zorunluluğu bulunuyor.

Taşcıer'in kanun teklifi kabul edilirse, mal bildiriminde bulunma ve kendisine gelen hediyeleri devlete teslim zorunluluğuna Cumhurbaşkanı da dahil edilecek. Aylık net on asgari ücret toplamı düzenlemesi ise değeri asgari ücretin beşte birinden fazla olan hediyeler olarak değişecek.

HEDİYE İSE DEVLETE TESLİM ETMEK ZORUNDA DEĞİL

Taşcıer, Katar Emiri'nin uçağının Cumhurbaşkanı için alındığını ortaya çıkarması üzerine uçak için önce hediye denildiğini, daha sonra ise hibe denildiğini hatırlatarak, “Bu uçak satın mı alındı, hediye mi, yoksa hibe mi diye bir tartışma var. Cumhurbaşkanının beş gün sonra gelen ifadesine göre Katar şeyhinin ikinci el uçağı Türkiye Cumhuriyeti'ne hibe edilmiş. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Eğer satın alındıysa zaten büyük bir skandaldır. İktidar basınının ilk ifadeleri ise uçağın hediye olduğu yönündeydi. Bu iddiayı ben değil iktidar tarafından yönetilen gazeteler ve devletin resmi televizyonu TRT ortaya attı. Eğer hediye ise ortada büyük bir belirsizlik var. Çünkü Cumhurbaşkanları kendilerine verilen hediyeleri kanuna göre Devlete teslim etmek zorunda değil” ifadelerini kullandı.

GÜL HEDİYELERİ TESLİM ETMEMİŞTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde yaşanan hediye tartışmasını hatırlatan Taşcıer, “Gül'e verilen ve değeri çok yüksek olan hediyeler devlete teslim edilmemiş ve geniş bir tartışma başlamıştı. Halbuki 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kendisine verilen tüm hediyeleri, kanunen zorunluluk olmamasına karşın Cumhurbaşkanlığına bırakmıştı. Yani ortada kanuni bir boşluk var. Abdullah Gül'e gelen hediyelerle ilgili o dönem Cumhurbaşkanlığı mevcut kanunu hatırlatarak ‘yasa Cumhurbaşkanını kapsamıyor' demişti. Erdoğan'ın açıklaması ile kendi yandaşı basının ifadeleri çelişiyor. Eğer uçak hediye ise Erdoğan bu uçağı görev süresi bittiğinde Devlete teslim edecek mi etmeyecek mi tartışması başlayacaktır. Böyle bir ihtimalin varlığı bile sıkıntılıdır. O nedenle kanun teklifim yasalaşırsa böyle bir ihtimale meydan verilmemiş olacak. Eğer Erdoğan'ın ifade ettiği üzere uçak hibe ise zaten kanun teklifim kimseyi rahatsız etmemeli” dedi.