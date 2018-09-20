İnce'den 'Yeni Ekonomi Programı'na ilk yorum!

CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından hükümetin ekonomi politikasını ve bugün açıklanan yeni programı eleştirdi.

İnce'nin mesajları şöyle:

"Bugün kötü yönetimin damadı Orta Vadeli Planı açıkladı, piyasalar anlatılanları satın almamış görünüyor, zira borsa düşerken döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Kötü yönetim, hukuk sistemini tahrip etmenin, uluslararası ilişkilerimizi rayından çıkararak ve devlet kurumlarını liyakatten uzak yandaş istihdam alanına dönüştürmenin bedelini, süslü laflar seçerek açıkladığı ekonomik programa ikna edemeyerek ödemektedir.

Her yeni program açıklandığında maalesef finansal istikrarımız biraz daha bozulmakta ve sonuç hayat pahalılığı, işsizlik ve iflaslar olarak memleketi inim inim inletmektedir.

Sorun, Kötü Yönetimin bütün uygulamalarıyla, hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomimize olan güvenin yitirilmesine yol açmasında yatmaktadır. Güveni kaybettirmiş olanlardan çare beklemenin beyhude olduğunu bir kez daha görüyoruz."

'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı