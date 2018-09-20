‘Hamamcı Başkan’dan işçilere tasarruf dersi!

SÖZCÜ - İlçeye 3 buçuk milyon liraya Osmanlı Hamamı yaptıran Togar, işçilerden tasarruf yapmasını isteyerek, "Hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz" dedi. Ekonomik kriz için dış güçleri suçlayan başkan "Türkiye'ye saldırıyorlar. Ülkenin büyümesine zarar veriyorlar" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediyede görev yapan personel ile bir düğün salonunda bir araya geldi.

“DIŞ GÜÇLER BÜYÜMEMİZİ ENGELLİYOR”

Burada bir konuşma yapan Togar, dış güçlerin Türkiye’ye saldırıları olduğunu ve bu durumun ülkenin büyümesine zarar verdiğini söyledi.

İlçe merkezine yaklaşık 3 buçuk milyon liraya malolan Osmanlı Hamamı yaptıran Başkan Hasan Togar, belediye personelinden tasarruf yapmasını isteyerek, “Bu bir ekonomik savaştır. Darbe girişimleri ile terörle daha birçok yolla ülkemize zarar veremeyen dış kuvvetler şimdide ekonomik yönden ülkemize saldırmaya başladılar. Bizler de bu saldırılara karşı bir ve beraber olmalıyız. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu tasarruf tedbirlerine uymalıyız. Çalıştığımız kurumda gerekli hassasiyeti göstermekle başlayıp bunu evimizde ve çevremizde sürdürmeliyiz. Ülkemizin büyümesi gelişmesi ve bölgede lider konuma gelmesi dış kuvvetleri rahatsız etti. Bu güne kadar onlarca olumsuzluğu birlik beraberlik ve milli şuurla göğüs geren milletimiz elbette bu süreci atlatacak” diye konuştu.

Tekkeköy için gece gündüz hep birlikte çaılştklarını beyan eden Başkan Hasan Togar, daha sonra personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.