Devlet Bahçeli'den İstanbul adayı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da yerel seçimler için aday çıkarmayacaklarını açıkladı ve "MHP, İstanbul’da bir aday çıkararak, kendi kendini kandırarak, Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'nin karşı çıktığı af önerisini pazartesi günü Meclis'e getireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Katar'dan hediye edildiği ifade edilen uçakla ilgili olarak da konuşan MHP lideri, "Türkiye Cumhuriyeti hediye, hibe kabul etmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın da kabul etmemesi gerekir" ifadesini kullandı. Bahçeli, Erdoğan'ın gündeme getirdiği CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hakkında da "Parti, hisseleri iade etmeli" ifadesini kullandı.

Gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da çıkardığımız adayın kaç oy alacağı geçmişte belli. Kazanamayacağımız yerde bir aday çıkarıp 'Bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkaracağımız yerler var.''

Ankara ve İzmir için ise temkinli konuşan MHP lideri ''İnceliyoruz'' dedi. MHP'nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğunu söyleyen Bahçeli, ''Bazı hizmetler yarıda kaldı'' diye konuştu.

“İttifak ruhu zedelenmez"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

''AK Parti aynı yerde aday gösterirse ittifakın ruhu zedelenmez. Onlar çıkarıyorsa biz de çıkarırız. 'Haydi gelin burada bir aday etrafında birleşelim' olabilir. Bunlar hep konuşulur. 'İlle de benim dediğim olacak' diyenleri de sırtımızda küfe yok ya taşıyacak durumda değiliz. Türkiye'yi düşünerek gerçekçi siyaset yapmaya çalışıyoruz.’'

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını tekrar dile getirdi.

Aşiretlerle görüşme önerisi

Doğu ve Güneydoğu için de aşiretlerin iradesi önemli uyarısı yapan Bahçeli, ''Adayın kim olduğunun dışında, Kürt kökenli Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan aşiretlerin iradesini alarak, onların iradesiyle adaylar belirleyerek PKK'yı siyasi boyutta da yok edebilecek bir birliktelik diyorum ben. Bu 30 ilde CHP, HDP eklemlenmiş bir yapıda seçime girer, PKK yanlısı kişiler aday gösterilir sonuç alınırsa bu defa terörle mücadelenin bir boyutu tartışmaya açılır'' diye konuştu.

Bahçeli, af teklifinin tamamlandığını 24 Eylül'de TBMM'ye sunulacağını da söyledi.

Katar’dan hibe uçağa tepki

MHP lideri, Katar'dan hibe uçak kabul edilmesine de şu sözlerle sert tepki gösterdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama 'Bana hibe edildi hediye edildi' bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.”

“Atatürk’ün mirası Türk milletine iade edilmeli"

Bahçeli, CHP'nin İş Bankası hisseleri tartışmalarına ilişkin ise ''Değer kaybedildiği zaman o hisseleri sahiplenebilecek olan İş Bankası'nın ortaklarını da göz önüne alın. Ancak bunu İş Bankası Türkiye'nin her siyasi tartışmasında gündeme getirilen konu olarak görmeli ve çözüme kavuşturmalı. Çözüm nedir? CHP'nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen yüzde 20,8'i Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir, herhangi bir kurum veya kuruluş değildir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin mesele kalmaz'' değerlendirmesinde bulundu.

Çakıcı açıklaması

Bahçeli, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı’ya sahte rapor düzenledikleri iddia edilen doktorların tutuklanmasıyla ilgili de “Burada bir adaletsizlik var. Bunu bir örgüt haline dönüştürmek yanlış” dedi.