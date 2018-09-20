Başkan Tuna aday olacak mı? Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tuna, "Hayırlı olmayacaksa aday olmak istemem" ifadesini kullandı.

Mustafa Tuna, Hürriyet yazarı Deniz Gürel'in "Yeniden aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı."Seçimler olur, aday gösterilirim, gösterilmem ayrı bir konu. Benim bir kere işlerimi yapmam gerekiyor" diyen Tuna, sözlerine şöyle devam etti:

O isim Ankara'ya aday mı olacak?

"Bana düşen budur. Gerisi için Cumhurbaşkanımız, partimizin yetkili organları, partimiz için en uygun aday kimse onu aday olarak göstereceğinden hiçbir şüphe yok. Benim devam etmem yönünde karar alınırsa, çalışmalarımıza devam ederiz. Başka bir aday olursa, çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettiririz. Eğer benim olmam hayırlı olmayacaksa, ben olmak istemem."

Adaylık işinin hırsla olmayacağını, kendisinin de öyle bir hesabının bulunmadığını kaydeden Tuna, "Hesap işi değil nasip işidir. Bunların hepsi emanet görevler, gelip geçici işler" ifadesini kullandı.

Tuna, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da böyle bir görev verilirse çalışmalarımıza devam ederiz. Yoksa ‘ben aday olayım' demekle aday olunmaz. Aday adayı olmak başka bir şey, aday olmak başka bir şey."

'YOLU, KALDIRIMI BÜROKRAT ZATEN YAPAR'

Mustafa Tuna, "Siyasi hedefleriniz arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı var mıydı?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Hedef olması için mevcut görevini en iyi şekilde yapman gerekir. Ben yan gelip yatayım sonra Cumhurbaşkanı olayım, olmaz böyle bir şey. Sen üzerine düşen görevleri hakkıyla yapacaksın, gerisi kendiliğinden gelir. Siyasette matematik çalışmaz. Halkla temasın olacak, vatandaşın dertleriyle dertlenmiş olacaksın. Siyaset vatandaşın daha iyi şartlarda yaşasın diye yapılır. Gelecek sorunların öngörülmesi için yapılır. Yolu, kaldırımı bürokrat zaten yapar."