HDP'li eski vekil kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

HDP’den iki dönem Urfa milletvekilliği yapan İbrahim Ayhan, yaşamını yitirdi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Hewlêr kentinde gece saat 01.00’de HDP’li Ayhan’ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Eşi Rezan Ayhan haberi doğruladı. Ayhan’ın Urfa’da toprağa verileceği belirtildi.

İbrahim Ayhan



İBRAHİM AYHAN KİMDİR?

TBMM 24 ve 25’inci dönem milletvekilliği yapan İbrahim Ayhan, 5 Ekim 2010’da KCK davası kapsamında tutuklanmış 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı bulması sonucu tahliye edilmişti.