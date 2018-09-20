Mahmut Tanal: Uçak hibe mi yoksa hile mi?

Türkiye’ye hibe edildiği söylenen uçak ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Cumhurbaşkanı ilgilendiğini itiraf ettiği uçak hakkında ciddi soru işaretleri var, bunlar giderilmelidir. Zaten ilgilendiği bi uçak ne hikmetse hibe ediliveriyor. Hibe mi yoksa hile mi” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar Emiri tarafından Türkiye’ye hibe ettiğini söylediği uçak akıllarda soru işareti yarattı. Erdoğan’ın “zaten uçakla ilgileniyorduk” açıklamasından sonra soru işaretleri daha da büyürken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuya ikişkin soru önergesi verdi. Tanal, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İMF’ye ilişkin söylediği borç alan emir alır söylemleri hala kulaklarımızda. Erdoğan, uçakla ilgilendiğini söylüyor, ardından da uçağı Karat Emir Türkiye’ye hibe etti diyor. Bir süredir ekonomik olarak vatandaşlarımızın kendini güvende hissetmediği, günler yaşıyoruz. Ürkek ve kırılgan bir ekonomi ile halk boğuşurken, birden bire bi uçak hibe ediliveriyor. Bu uçak gerçekten hibe mi edildi yoksa satın mı alındı. Hibeyse karşılığında hangi emiri yerine getireceğiz? Hibe de olsa hile de olsa uçak iade edilmelidir.



Türkiye’nin onurunu ayaklar altına alanlar, vatandaş ekonomik buhrandayken hangi yüzle binecek? Vatandaşın yastık altındaki birikmişine göz dikenler, lüks uçaklarda Saray’larda geziyor. Bu halkın aklıyla alay etmektir. Uçak iade edilmelidir.”



Tanal’ın soru önergesi ise şöyle:



1) 400 Milyon Dolar değerinde uçak Katar Emiri tarafından Türkiye’ye neden hibe edilmiştir?

2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçakla daha önceden ilgilendiğini itirafı göz önünde bulundurulduğunda hibe iddiası satıl almayı perdelemek için mi kullanılmıştır?

3) Uçak gerçekten hibe mi edilmiştir? Yoksa satın mı alınmıştır?

4) Katar’ın bu hediyesine karşı Devletlerarası mütekabiliyet esası gereği Katar’a bir hibe verdik mi ya da verecek miyiz?

5) Katar’ın hibesini Türkiye neden kabul etti ? Hediye kabul edilerek ülkemiz neden başka ülkelere gebe konumuna düşürülmüştür?

6) Hibe edilen uçağın deposunun 250.000 dolara dolacağı gözönünde bulundurulduğunda, söz konusu uçağın yakıt masrafları da Katar tarafından hibe mi edilmiştir?

7) 5393 Belediye Kanunu 15. Maddesinin i bendine göre bağış ve hediye kabulünden Belediye yetkilidir. Hibe kabulü için belediyede kare alınırken, uçağın kabulü kararını kim almıştır? Alınan böyle bir karar var mıdır?



8) Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca ülkemize hibe edilen nakdi değerlerden Hazine Bakanı yetkilidir. Dolayısıyla bu hibe edilen uçağı Hazine Bakanımız onaylamış mıdır?



9) Halkın tasarruf yapması, döviz bozdurması, ABD mallarını kullanmaması söylenirken 400 milyon dolar değerinde uçak alınacak olması ekonomik açıdan doğru bir hamle midir?



10) Türk Hava Yolları’nın envanterinde olmamasına rağmen geçtiğimiz aylarda pilot ilanı yayınladığı uçağın, ülkemize “hibe” edilen yeni uçakla aynı model olduğu iddia edilmektedir. THY’nın bu pilot alımının, ülkemize hibe edilen uçakla bir ilgisi var mıdır?