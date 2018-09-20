Kılıçdaroğlu'ndan gençlere çağrı

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili açıklamaları şöyle:



Genç seçmenlere nasıl yaklaşıyorsunuz?

Kılıçdaroğlu: "Biz 24 Haziran günü iyi bir sınav vermedik. Çok iyi bir sınav verdik dersek doğru olmaz. Seçmeni genç seçmeni kırdığımızın, kızdırdığımızın farkındayız. Haklılar, tereddüt yok. Sandığa gitmeyeceğiz diye twitler atılıyor. Hepimiz sandığa gitmeliyiz oyumuzu kullanmalıyız. Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan kesinlikle kurtarmalıyız. Bu iradeyi ortaya koyacak olan kitle, halk, genç, kadın, yaşlı, erkek Türkiye’yi aydınlığa çıkarabilir. Bizim küsme lüksümüz yoktur. Sandığa gitmeme lüksümüz yoktur. Ülkemizi seviyorsak bunun mücadelesini vereceğiz. Bizi eleştirebilirler, haklılar. Yeni yollar yöntemler öğretebilirler, biz bunların hepsine açığız."

Kılıçdaroğlu'ndan Ankara ve İstanbul adayları açıklaması



Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Ankara Temsilcisi Sertaç Eş’e, hapishanedeki gazetecilerin mektuplarıyla makamında oluşturduğu köşeyi gezdirdi.