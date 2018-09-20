HDP'nin yerel seçim stratejisi belli oldu

HDP, belediyeler için 'demokratik muhalefet' çağrısı yapacak.

AKP ve MHP’nin 24 Haziran seçimlerinin ardından 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde de ittifak yapma yönündeki hazırlıkları muhalefet partilerinde de benzer tartışmaları başlattı.

Kulislere göre hazırlıkların başladığı HDP'de de batıda ittifaklara açık bir strateji öne çıkıyor. Öte yandan HDP'nin bu kapsamda özellikle batıda toplumsal muhalefetin iktidara karşı birleşmesi ve başta büyükşehirler olmak üzere bütün belediyeler için “demokratik muhalefet çağrısı” yönünde bir görüş benimsendiği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre HDP’nin bugün (20 Eylül 2018) gerçekleştirilecek MYK toplantısında da yerel seçimlere ilişkin toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi yönünde yapılacak çağrının kapsamı ve ilkelerinin ne olacağı konusunda bir karar alınması bekleniyor.

Söz konusu çağrının her kentte yerelde yapılacağı; sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek örgütlerinin katılacağı partiler üssü bir inisiyatifle yerel seçim sürecinin yürütüleceği belirtiliyor.