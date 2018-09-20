AKP'de yerel seçim korkusu: Adaylar böyle belirlenecek

24 Haziran’da yüzde 8’lik oy kaybı yaşayan AKP, yerel seçimlerde benzer bir tablo yaşamamak için işi sıkı tutuyor. İl başkanlarının adaylık için istifası yasaklandı.

AKP'de adayların mülakat yoluyla belirlenmesi benimsendi.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 8 oranında oy kaybı yaşayan AKP, yerel seçimde her zaman partinin genel seçime göre oy düşüşü yaşadığını dikkate alarak bu kez seçim çalışmalarını daha titiz yapıyor.

Parti açısından parti yöneticileri, teşkilatlar, milletvekilleri ve bakanların çalışmaları kadar Seçim İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan ‘seçim koordinasyon merkezinde (SKM) kritik bir önem taşıyor. Genel merkezin yanı sıra her il başkanlığı bünyesinde ‘seçim koordinasyon merkezi’ bulunuyor.

SKM’ler seçim boyunca tüm planlamaları yaparken, teşkilatlar ile genel merkez arasındaki koordinasyonu sağlıyor. İl SKM başkanları, bugüne kadar il başkanının önerdiği isimler üzerinden seçiliyordu. Ancak AKP yönetimi, bu seçimde farklı bir uygulamaya gitme kararı aldı.

İl SKM başkanları, genel merkezde düzenlenecek mülakatla belirlenecek.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP yönetimi, bu yöntemle teşkilatta yaşanacak olası sıkıntılara karşı her süreci kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

Daha önceki yıllarda hem genel seçim hem de yerel seçim öncesinde il başkanlarının adaylık için istifa etmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan AKP, benzer bir sıkıntıyı tekrar yaşamamak için il başkanlarının istifasına yasak getirdi. İl başkanlarından, genel merkezden ‘aday ol’ biçiminde bir işaret gelmeden istifa etmemeleri, teşkilatı boş bırakıp seçim çalışmalarının aksamasına neden olmamaları istendi.