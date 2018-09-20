Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç merkeze alındı. Bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın atandı.
20 Eylül 2018 06:51
Erdoğan bugün kimleri atadı?
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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