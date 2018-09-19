Aziz Kocaoğlu'ndan o iddialara jet yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup belediye başkanlarına 4,5 yıldır randevu vermediğini iddia eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a, jet yanıt.

Kocaoğlu "Hangi Başkan ne zaman aramış ve benimle görüşememiş? Sayın Vekil'den isim rica ediyorum. Partisi ne olursa olsun, randevu vermediğim belediye başkanımız yoktur" yanıtını verdi.

Bakan Kocaoğlu, "Yerel seçimler öncesinde yapılan bazı çıkışları anlayışla karşılayabilirim ama bunu anlamakta gerçekten zorlandım. Daha iki gün önce partisinin 6 belediye başkanıyla birlikteydik. Benim randevu vermeme gibi bir tavrım hiç olmadı" diye konuştu.

Hamza Dağ'ın "İzmir'deki koku problemi" ile ilgili çıkışına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu durumu anlatan yazılı bir açıklama yaptık. Sorunun çözümü konusunda neler yaptığımızı tek tek söyledik. Sonra da ben tüm açıklığıyla anlattım. Sayın Vekil bunları da kaçırmış sanırım. Biz yanlış yaptıysak, özür dilemekten çekinmeyiz. Ama burada böyle bir durum yok! Sistemdeki eksiği tesbit edip çözümü konusunda gereken adımları attık. Projelerimizi hazırladık. Bunu da hemşehrilerimizle paylaştık" dedi.