Erdoğan'dan ABD'li iş insanlarına: ABD ile sorunların...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelir" dedi.

Erdoğan, "Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır. Sorunlar diploması ile çözülürken iş dünyasını iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz. Türkiye ihtiyaçlara göre gereken düzenlemeleri yapmaya devam edecektir. Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaret ile güçlenecek" diye konuştu.

"ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor." diyen Erdoğan, "Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.