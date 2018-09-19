MHP ile AKP 30 ilde ittifak yapacak

MHP milletvekili Esin Kara, yerel seçimde 30’a yakın ilde AK Parti ile ittifak yapacaklarını söyledi. Kara, ”İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin AK Parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada” dedi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya’nın Seydişehir ilçesinde MHP ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerine seslenen Kara, yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti’yle 30’a yakın ilde ittifak yapacaklarını aktaran Esin Kara, ilçelerde ise her partinin kendisinin aday çıkaracağını belirtti. Kara, adayların ise Kızılcahamam’da yapılması planlanan kampta belirleneceğini kaydetti.

AK Parti ile ittifakın nedenini de açıklayan Kara, şunları söyledi:

”İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin AK parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada. Bu duruma Sayın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan olumlu bakıyorlar. İlçelerde ise herkes kendi adayını çıkaracak görünüyor. MHP olarak güçlü bir şekilde başta Seydişehir olmak üzere Konya ve Seydişehir’de yerel seçimlerde kendi adayımızı koyacağız. Bugünkü durum böyle görünüyor.”