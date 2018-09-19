CHP'li Hamzaçebi'den 'İstanbul adaylığı' açıklaması

Hamzaçebi, yerel seçimlerde kanunen ittifakın olmayacağını söyledi. Hamzaçebi, İstanbul adaylığı ile ilgili soruya da yanıt verdi,"Partimizin yetkili organları değerlendirmelerini yaparlar, zamanı geldiğinde açıklarlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili 2,5 yıl süren ciddi bir çalışma yaptı. 2,5 yıllık bir emeğin bir çırpıda kenara atılması asla söz konusu değildir. İstanbul, emek verdiğim, çalıştığım, sorunlarının çözümü üzerinde çalıştığım, projeler geliştirdiğim dünyanın en önemli kentidir. Bu kenti asla sahipsiz bırakamayız" dedi.

Yerel seçimlerde ittifak yapılacağına ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine Hamzaçebi, yerel seçimlerde hukuken ittifak yapılayacağına, Seçim Kanunu'na göre ittifakların genel seçimde yapılabileceğine dikkati çekti.

AK Parti-MHP ittifakının bir dayanışma ve iş birliğini ifade ettiğini söyleyen Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"İttifak diye yola çıkarsanız seçmeni kutuplaştırmış olursunuz. Bu çok yanlış bir politika. AK Parti ve MHP'nin ittifak olarak isimlendirdiği iş birliği veya dayanışma iddia ediyorum onların istediği sonucu vermeyecektir. Yerel seçimde, genel seçimdeki seçmen psikolojisi değişir, aday profili öne çıkar, seçmen tercihleri değişir. Onun için ittifak kelimeleri dikkatle kullanılmalı. Biz de böyle bir ittifak anlayışıyla yaklaşmıyoruz. Örnek veriyorum İstanbul ve Ankara adayımız, sadece Cumhur İttifakı dışındaki siyasi partilerin seçmenlerinden değil AK Parti ve MHP seçmeninden de oy alacaktır."