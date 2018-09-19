Adalet Bakanı'nı kayınpederine şikayet etti

HDP Milletvekillerinin cezaevi ziyaretlerine yeni yasama döneminde de izin çıkmadı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu , 50’ye yakın başvurusuna yanıt vermeyen Adalet Bakanı Abdülhamit’i Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a şikayet etti.

Duvar'ın aktardığı habere göre; Gergerlioğlu, Malkoç’a gönderdiği şikayet dilekçesinde, milletvekillerinin ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak amacıyla yapacakları ziyaretlerde Bakanlığın yazılı izni arandığı yönündeki düzenlemeyi hatırlattı. Bu kapsamda yaptığı başvurularla ilgili bilgi verdi.

DİLEKÇELERİ 3 KEZ TEKRARLADI

Dilekçeye göre Gergerlioğlu, 9 Temmuz, 3 Ağustos ve 14 Eylül tarihlerinde eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, eski milletvekilleri Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Çağlar Demirel, Aysel Tuğluk, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Burcu Çelik Özkan, Ferhat Encü, Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak, gazeteci yazar Ahmet Altan, iş insanı Osman Kavala ile Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul’u ziyaret etmek istedi.

GÜL HAKKINDA İŞLEM YAPILSIN

Adalet Bakanlığı’na iletilen ilk dilekçeden bu güne 60 günden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediğini belirten Gergerlioğlu dilekçesinde şu ifadeleri kullandı;

“Bilgi edinme hakkı ile dilekçe hakkının mevzuatta yer alan esas ve usullere uygun olarak etkin kullanılmasını teminen kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine ulaşan talep ve şikayetler hakkında ilgilisine en geç on beş gün içerisinde cevap vermek ve akabinde de müracaatı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırması gerekmektedir. Bizzat yaşadığım vaka göstermektedir ki kanun hükümlerinin uygulanmasında keyfiliğe sebebiyet verilir şekilde aksatıldığı ve işlemlerin yürütülmesine azami özen gösterilmediği açıktır. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevelerinde yazdığım dilekçelerime cevap bile vermeyen Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasını, milletvekilli olarak dilekçelerimde konu ettiğim siyasi tutuklu ve hükümlülerle görüşmek isteğimin ivedilikle olumlu sonuçlandırılmasını istemekteyim.”