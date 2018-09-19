CHP’li Sertel'den Yıldırım'a tasarruf sorusu

Kamuda tasarruf tedbirleri alındığına yönelik çalışmalar yürütüldüğü öne sürülürken TBMM’deki bütün kırmızı halıların sökülerek, turkuaz rengi halı döşenmesini sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, halıların değişim gerekçesini ve alınan diğer tasarruf tedbirlerini Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a sordu.

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından halıların fotoğraflarıyla birlikte “Kağıt yokluğu nedeniyle hastanelerde hastaya rapor veremiyorsunuz, Meclis’te güzelim kırmızı halıları turkuaz halılar ile değiştiriyorsunuz. Nerde tasarruf tedbirleri? Neden halılar değişiyor? Yazık, günah değil mi?” şeklinde paylaşım yapan Atila Sertel, konuyu Meclis gündemine de taşıdı.

HALILAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Vatandaşların da büyük tepki gösterdiği halı değişimini Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a soru önergesi olarak sunan Sertel, “TBMM’deki kırmızı halıların turkuaz rengi halılar ile değiştirilmesi kararı ne zaman alınmıştır? Sökülen kırmızı halılar hangi dönemde döşenmiştir? Halıların değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Halıların değiştirilmesi ile ilgili açık ihale yapılmış mıdır? Sökülen kırmızı renkli halılar nasıl ve ne şekilde kullanılacaktır? Bu halıların toplam uzunluğu ve maliyeti nedir?” şeklinde sorular yöneltti.

ARAÇ SAYISINI DA SORDU

Soru önergesinde Meclis’teki araçların markası, modeli ve sayısı ile birlikte bu araçların yıllık giderlerini de soran CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Bakan Berat Albayrak’ın açıklaması doğrultusunda araç envanterlerinin 14 Eylül’e kadar paylaşılması gerektiğini hatırlatarak, bu düzenlemeye ilk başta Meclis’in uyması ve araçlarla ilgili sayıyı bir an önce kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurguladı.

MECLİS YAYINLARI İSRAF

Önergesinde Meclis’in basılı yayınlarına da yer veren Atila Sertel, şunları söyledi:

“Kağıt zamları nedeniyle başta gazeteler olmak üzere birçok kurum kağıt bulamıyor. Hastaneler kağıt yok diyerek rapor basmıyor. 98 yıldır yayımlanan Resmi Gazete kapatılarak elektronik ortama taşınıyor. Ama Meclis’e baktığımızda ise sadece kendi haberlerinin yayımlandığı, boy boy fotoğraflarının basıldığı dergi ve diğer basılı ürünlerde hiçbir tasarrufa gidilmediğini görüyoruz. Bu dergileri kim okuyor? Kimlere gönderiliyor? Meclis’e maliyeti nedir? Bu soruların cevaplarını istiyoruz ancak bundan da önemlisi iktidarın kendi reklamını yaptığı bu yayınların durdurulmasını bekliyoruz. İllaki yapacaklarsa da 98 yıllık Resmi Gazete’ye yaptıkları gibi elektronik ortama taşımalarını öneriyoruz. Madem tasarruf yapılacak, ilk önce Meclis’te başlasın. Bizler de elimizden gelen katkıyı sunalım. Ama ‘tasarruf tasarruf’ denildiği bir dönemde bir bakıyorsunuz güzelim kırmızı halılar kaldırılıyor, yerine turkuaz halı döşeniyor. Yazık değil mi bu halkın parasına?”