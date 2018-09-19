Muharrem İnce: 'Rüyalarından uyanacaklar'

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Bizde kriz yok, bunların hepsi maipülasyondur” sözleri nedeniyle sert ifadelerle eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundan İnce, şunları söyledi:

Kötü yönetimin tek adamı, bugün “bizde kriz yok” açıklaması yapmış. Bizden kastettiği ailesi ve yandaşlarıdır. Bence de onların krizi yok, saraylarda yasayıp, özel uçak filolarıyla gezip, millete şarbonlu etleri yedirirken kendileri organik, tropikal yiyeceklerden tüketiyorlar.

Kriz onların değil, işini kaybeden çalışanın, kredisini ödeyemeyip batan iş dünyasının, siftah yapamayan esnafın krizidir. Saraylarında her şeye kulaklarını tıkadıklarından, milletin ne yaşadığını görmüyor, duymuyorlar. Milletin sesi daha gür çıktıkça, rüyalarından uyanacaklar.