'Çocuklarımızın zihni annesi babası işsiz olduğu için karışık'

Yıldırım Kaya, “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukların konsantrasyon eksikliğinden de bahsetti. Çocukların bedenlerinin sınıfta, zihinlerinin, başka yerlerde olduğunu söyledi. Bunun nedenini de uluslararası kuşatma diye açıklayıp, dış güçlere bağladı. Bak, ben sana çocuklarımızın zihninin neden karışık olduğunu anlatayım… Çocuklarımızın zihni, o çok isteyipte alamadığı spor ayakkabısından, alamadığı çantadan, evde kaynamayan tencereden dolayı karışık. Annesi babası işsiz, yiyecek ekmeğe muhtaç oldukları için karışık!” dedi.

Kaya, “Bir kişinin her konuda uzman olması mümkün değil. Ama AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin her konuda uzman olduğunu düşünüyor. Ekonomide, sağlıkta, hukukta, sporda, dış politikada uzman (!) Beş parmağında beş hüner (!) Zaman zamanda ekonomist olduğunu söylüyor… Daha diploması da yok ortada, nasıl ekonomist olduğunu da gördük… Ben ekonomistim dedi, 16 yılda satmadığı fabrika kalmadı. Dolar fırladı, ücretler pul oldu… Samandan, ete ithal etmediğimiz tek bir ürün kalmadı. Kendine yetebilen ülkeler arasında sayılan Türkiye dışa bağımlı hale geldi… Et yiyemiyoruz şarbonlu, sebze meyve hormonlu, bakliyat GDO’lu… Üretim durdu, esnaf kepenk kapattı, çiftçi perişan…” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışında Türkiye'ye masallar anlattı. 60 yıl önceki Türkiye ile bugünün Türkiye’sini kıyasladı. Oysaki Türkiye'yi dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyaslaması gerek. İşte o zaman, Türkiye'nin 16 yılda bir arpa boyu yol alamadığını kendisi de görecek...

Türkiye’nin çok daha özgürlükçü, demokratik, sorgulayıcı yapıya kavuştuğunu söylüyor. Cezaevleri öğrencilerle dolu! Okuyan, soran, sorgulayan, eleştiren gençler tutuklu. Öğretmenler ve öğretim görevlileri ihraç…

Kitap, kırtasiye sorunu kalmadı diyor. Doğru söylüyor (!) Sorunu kökten çözdü. Eskiden kırtasiyelerden rahatlıkla aldıklarımızın şimdi önünden geçemiyoruz.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimde de uzmanlığını ortaya koydu.

16 yılda 7 bakanla, 14 sınav sistemi değiştirdi. Bir gün “TEOG’u değiştirin” dedi, ertesi gün TEOG gitti, LGS geldi öğrencilerimiz perişan oldu…

Şimdi de eğitimde yeni projeler açıklayacağını duyurdu.

16 sene iktidarda kalacaksın, şimdi sil baştan yeni projeler açıklayacaksın…

Türkiye eğitim ve öğretimde artık sıçrama yapacakmış!

Madem sıçrama yapacaktın neden 16 yıl bekledin.

Nereye nasıl sıçrayacağını çok merak ediyoruz…

Bugüne kadar yapmadığın neyi yapacaksın?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzman olduğu konular da var…

Mesela doğrunun yanına hiç yanaşmıyor... Bugün söylediğini yarın yalanlayabiliyor. Hatta saatler sonra, söylediğinin tam tersini söyleyebiliyor.

Kabataş yalanını ortaya attı, görüntülerle olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. 81 milyona yanılmışım, özür dilerim dahi demedi.

AKP Genel Başkanı, hiçbir özelliği olmayan, tek özelliği “ damat” olan birini koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin Hazine ve Maliye Bakanı yaptı.

Bu millet tarih boyunca mirasyedi damatlardan çok çekti.

Yıl oldu 2018 yine damat, yine damat!

Nereye elini atsan kurutuyorsun, çünkü bilmiyorsun…

Damadını ekonomi bakanı yaptın, o da bilmiyor…

İşinin ehli değil liyakat sahibi değil.

Tek özelliği damat olması!

Bu millet damatlardan çok çekti çekmeye de devam ediyor.

Artık düşün yakamızdan!

Yönetmiyorsunuz…