AKP'li belediyeden AKP'liye ihale kıyağı

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz, "Ferda Barış Mühendislik İnşaat"ın sahibi ve AKP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Ferda Barış hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın bugün yaptığı basın açıklamasında, "Ballı İhaleler"e değinilirken, Umut Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, AKP'li kuruluşlardan ve Belediyelerden, AKP Meclis üyesi Ferda Barış'a milyonlarca liralık ihalelerin aktarıldığı ifade edildi.

FERDA BARIŞ'A 21 İHALE

Odatv'ye konuşan Umut Yılmaz, AKP gençlik kollarından çıkan Ferda Barış'ın, 2014 yılında AKP ilçe yöneticiliği yaptığını ve bu yılın Ocak ayında Fatma Şahin'in yardımcısı ve AKP İl Meclis Üyesi Mehmet Durdu Yetkinşekerci'nin istifa etmesiyle Şahinbey Belediye Meclis Üyesi olduğunu belirtti.

Umut Yılmaz, "Ferda Barış ve Mühendislik İnşaatı"nın sahibi Barış'ın, AKP ilçe yöneticisiyken ve AKP Gençlik Kolları'ndayken 21 tane ihale aldığını ifade etti.

Yılmaz, AKP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Barış'ın, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık maliyeti 5 Milyon 266 Bin TL ve AKP'li Şahinbey Belediyesi'nden yaklaşık maliyeti 4 Milyon 91 Bin TL'lik ihale aldığını belirtti.