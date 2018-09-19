Erdoğan: Bizde kriz falan yok, hepsi manipülasyon

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinde yaşanan durum için "Kriz mıriz yok, bunların hepsi manipülasyon" dedi. Döviz ile kiralama yasağına değinen Erdoğan, "Bu ülkede dolar ile euro ile kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Bu topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin gazilerimizin kanı var.

- Kriz miriz filan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Güçlenerek yürüyoruz.

- Öyle AVM’lerde manipülasyon yapanlara aldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolar ile euro ile kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Amerika değil. Burada Türk lirasının hükmü vardır. Türk lirasıyla mağazanı kiraya verirsin. Zaruretler ayrıdır.

- Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. Onurlu duruşun örneğini 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. Haydi sokaklara dedik, milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler. Sadece vatan, millet dediler. Benim vatandaşımın elinde sadece bayrak vardı.

“Her doğum sancılı olur"

Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için atılan her adım önümüzde yeni kapıların açılmasıyla neticelenmiştir. Bir kapı kapanır Allah başka bir yerden kapı açar. Unutmayın her doğum gibi bu yeni sürecin de sancıları vardır. her kutlu doğum sancılı olur, unutmayın. Bu süreçte kimi zaman şehitlerimizin ardından ağladık, gazilerimizin acılarını paylaştık.

"İdlib'de barış süreci başlattık"

Milli Savunma Bakanımız İdlib’le alakalı o barış sürecini nasıl başlattığımızı ifade ettiler. Her iki tarafın savunma bakanları artık o belgeye imzayı attılar. Dedik ki İdlib’de artık kan dökülmesin, gözyaşı dinsin. Ve 12 madde sıralanıp imzalar atıldı. İşte bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır. İnşallah devamı gelir.

- Allah'ın kurduğu tuzak üzerine tuzak olmaz.