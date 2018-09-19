Hulusi Akar: 45 günde 366 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirildi. İdlib gözlem noktalarındaki faaliyetlerimiz Rusya ile koordine şekilde devam edecek." dedi.