Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirildi. İdlib gözlem noktalarındaki faaliyetlerimiz Rusya ile koordine şekilde devam edecek." dedi.
19 Eylül 2018 13:37
Hulusi Akar: 45 günde 366 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması.
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