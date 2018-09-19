Bütçe açığındaki 7 kat artış meclis gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede 7 kart artışın gerekçesi ile bütçe disiplinin yeniden sağlanması için alınan tedbirleri soran Bakan, 24 Haziran seçimlerine dikkat çekti.

OHAL’de yapılan baskın seçim için harcanan kamu harcamalarının bütçe açığına etkisini irdeleyen Bakan, “Bir yıl içerisinde meydana gelen olağanüstü bütçe açığının 24 Haziran seçimi öncesi gerçekleşen kamu harcamalarındaki fahiş artışla bir ilgisi var mıdır?” diye sordu.

CHP’Lİ BAKAN HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’A SORDU

-2017 Ağustos ayından 2018 Ağustos ayına bütçe açığının 7 kat artmasının gerekçesi nedir?

-Bir yıl içerisinde meydana gelen olağanüstü bütçe açığının 24 Haziran seçimi öncesi gerçekleşen kamu harcamalarındaki fahiş artışla bir ilgisi var mıdır?

-Bütçe disiplinini yeniden sağlamak üzere Bakanlığınız tarafından ne yönde tedbirler alınmaktadır?