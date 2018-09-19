CHP'li Tekin'den esnafa büyük müjde

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sicil affına ilişkin düzenlemeyi meclise sunduklarını belirterek, "Burada numaradan bir sicil affı çıksın istemiyoruz. O veya bu nedenle sicili bozulmuş esnafa acilen sicil affı çıkarılmalıdır. En son 2017'de çıkarılan sicil affını, bırakın özel bankalar, devlet bankaları dahi uygulamadı. Bu durumda, vatandaşımız her geçen gün daha da mağdur oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Tekin, esnaf ve vatandaşın krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, " Ülkemizdeki ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. İflas, başkasına kefil olma, askerlik, işsiz kalma, evlilik gibi nedenlerle aldığı krediyi, kart taksitini ve çek borcunu ödeyemeyen milyonlarca asgari ücretli, emekli, esnaf ve işadamı nakit sorunu yaşıyor. Buna bağlı olarak milyonlarca kişinin de gecikmiş sorunlu kredi borcu bulunuyor. İcra dairelerinde bulunan 30 milyonu aşkın icra dosyasına bakıldığında, yarısından fazlasının bankalara, finansal kuruluşlara ve varlık yönetim şirketlerine ait olduğu görülüyor. Vatandaşın yaşadığı krizin azaltılabilmesi için en çok bugünlerde destek olmak gerekiyor. TBMM açılır açılmaz bankaların zorunlu uygulayacakları etkin bir sicil affı düzenlemesini hazırladıklarını belirten Tekin, “nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkârımıza yönelik, sıfır faizli uzun vadeli kredi verilmesi yönünde de çalışmalarımız var. Öncelikle bu teklifimizin yasalaşmasını, tüm siyasi partilerin destek olmasını bekliyoruz” dedi.