İYİ Parti 'kutsal ittifak' yapabilir

Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğini ve ittifak planını yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'nın Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili olarak "Genel merkezin ittifak görüşmesi yapması seçmen bazında sağlıklı sonuç vermez" dediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti CHP ile ittifak yapacak mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP ile İYİ Parti'nin Akdeniz, Ege, Trakya ve Marmara bölgelerinde oy geçişkenliği yaşadığını iddia etti.

"Birisi ulusalcı Kemalist ve milliyetçi oylara, diğeri ise milliyetçi, muhafazakâr ve demokrat bir tabana hitap ediyor" diyen Selvi, "CHP o nedenle yerel seçimlerde bir 'güç birliği' yapmanın peşinde" ifadesini kullandı.

Sözlerine "İYİ Parti ise her seçimde CHP’ye payanda olan parti konumuna düşmek istemiyor" diye devam eden Selvi, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, merkez sağda siyaset yapan milliyetçi-muhafazakâr ve demokrat bir çizgiye hitap ediyor. CHP ise sol, Kemalist ve laik bir tabana oturuyor. Hem milliyetçi-muhafazakâr kesime hitap edeceksin, hem her seçimde CHP’nin destekçisi pozisyonuna düşeceksin. 24 Haziran seçimlerinden sonra Ümit Özdağ, CHP ile ittifakın seçimlerde partiye zarar verdiğini savunmuştu. İYİ Parti’nin kimliğini koruması ve siyasi rüştünü ispat etmesi için seçimlere tek başına girmesi savunuluyor. İYİ Parti, yerel seçimler için 31 ilde sahaya çıktı. Bir hafta sonra Türkiye’nin tamamında nabız tutulacak. Şimdilik ibre tek başına seçimlere girme yönünde. Bunun tek istisnası Saadet Partisi ve DP ile yapılacak bir 'kutsal ittifak' olabilir."