Saray ittifakında aday planı

Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala kulislerde AKP ile MHP arasında yapılacak olası ittifakın detayları konuşulmaya devam ediyor.

Yerel seçimler için izlenecek yolun detayları yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. AKP kulislerinde her iki tarafın da her ilde aday çıkarma eğiliminin olduğu konuşulurken, edinilen bilgiye göre MHP’nin destekleneceği illerde AKP’nin, AKP’nin destekleneceği illerde de MHP’nin‘düşük profilli aday’ çıkarması üzerinde tartışılabileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre AKP ve MHP’de, “yerelde ittifakın nasıl kurulacağına” yönelik tartışmalarda formül arayışı sürüyor. AKP’nin başlattığı saha çalışmasında MHP’yle yerelde ittifaka tabanın da sıcak baktığı sonucunun çıktığına dikkat çekilirken, her iki parti arasında olası ittifakta, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de kendi adayını çıkarma eğilimi ağır basıyor. MHP cephesindeyse, Cumhur İttifakı öncesinde Bahçeli’nin, her konuşmasında, “MHP’nin tüzel kişiliği haiz bir parti olduğu” vurgusunu yaptığına dikkat çekilerek, 24 Haziran seçimlerinde de ittifakın parti tüzel kişiliklerini koruyarak yapıldığının altı çiziliyor.

Ancak anayasal zorunluluktan dolayı iki parti, 24 Haziran’da olduğu gibi yerel seçimlerde “pusulada birliktelik” kuramıyor. Bu nedenle yerelde ittifakın MHP’nin belirlediği gibi ‘protokolde birliktelik’ esasıyla gerçekleştirilebileceği değerlendiriliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi durumunda, hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeniden tartışmaya açılacağı hem de AKP iktidarının devlet yönetimindeki otoritesinin sarsılabileceği ifade edilirken, iki partinin sistemi tartışmaya açtırmamak için Ankara, İstanbul ve İzmir’de ittifaka gitmesinin öncelikli olduğu vurgulanıyor. MHP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de AKP’ye vereceği desteğe karşı AKP’nin de MHP’ye Mersin, Adana ve Manisa’da aynı ölçüde destek vereceği belirtiliyor.

MHP’deyse olası ittifakta, kayyım atanan HDP’li 102 belediyenin de Cumhur İttifakı’na geçmesi için o bölgede AKP’nin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, HDP’nin elinde bulundurduğu belediyelerin çoğunda MHP , AKP’ye destek verecekken, AKP’nin de 24 Haziran seçimlerinde MHP’nin oyunu artırdığı illerde MHP’ye destek çıkacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, MHP’nin destekleneceği illerde AKP’nin, AKP’nin destekleneceği illerde de MHP’nin‘düşük profilli aday’ çıkarması üzerinde tartışılabileceği kaydediliyor. İki parti arasındaki çalışmaları MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AKP’den de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yürüteceği biliniyor.