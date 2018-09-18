Ege Medyası- Parti kulislerinde adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında geçen Tuncay Özkan, “Bunların hiçbirisinin bir önemi yok. Geldiğim günden beridir bağırıyorum. Bağırmaya da devam edeceğim. İzmir CHP’dir, CHP kalacak. İzmir CHP’nin kalesidir. Ege CHP’nin kalesidir" diye konuştu. Ege'nin yaşam biçimini, vatan sevgisini, coşkuyu Türkiye’nin her yerine yaymak üzere mücadele ettiklerini söyleyen Özkan, bu toprakların CHP’nin kuruluştan bugüne taşıdığı şanlı topraklar olduğunu ve bu topraklardan doğan güneşin tüm Türkiye’yi kuşatması için çalıştıklarını dile getirdi. Özkan, “Belediye başkanlarımız da ilçe başkanlarımız da oy veren üyelerimiz de aynı. Bu mücadelenin bir parçası olmak dünyanın en büyük madalyasıdır. Göğsümüzde o madalyayı taşıyoruz" diye konuştu.

‘HİÇ KIRGINLIĞIM YOK'

Özkan ‘Ön seçim yapıldığı takdirde yarışacak mısınız?’ sorusunu da “Genel Merkez yöneticisiyim. Bu tür sorularla muhatap olmak yanlış olur. Biz arkadaşlarımızın en adaletli şekilde yarışabilmeleri, adayın en adaletli şekilde belirlenebilmesi ve hedefe ulaşmak için kazanacak olan arkadaşımızı belirlemek için bütün çabamızla buna uğraşıyoruz" yanıtını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile aralarında kırgınlık olup olmadığı sorusu da sorulan Tuncay Özkan, "Hiç kırgınlığım yok. Biz Aziz Kocaoğlu ile asla bir kırgınlık yaşamadık. Siyasal eleştiriler olur. Bugüne kadar ne Aziz Bey'le ne de başka bir partilimizle ilgili olarak kötü bir şey ağzımdan çıkmamıştır" dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay tartışması ve imza hareketine yönelik de açıklama yapan Tuncay Özkan, şunları söyledi:

“Doğal bir şey. Arkadaşlarımızın imza vermesi, imza toplaması, genel başkanın koltuğuna aday olması, genel merkezdeki koltuklara aday olunması çok doğal. Bu süreçler çok doğal karşılanması gereken süreçler. Yaşandı bitti. Her şey normal."