Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu!

Valilik yeni başkan seçilinceye kadar, Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın görevi devir alacağını açıkladı.

Başkan Enver Yılmaz istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz “Söylenecek o kadar söz var ki; hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye… 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allaha emanet olunuz.” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ’U ÇOK SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Başkan Yılmaz yine sosyal medya hesabından şu an AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş’un Saadet ve HAS Parti lideri olduğu dönemdeki “AKP eleştirileri” videosunu paylaşmış ve

“Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi… ‘Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. ‘Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri… Demek ki, Ne oldum değil, ne olacağım demeli!” demişti. Bu gelişmenin ardından Yılmaz’ın görevinden alındığı iddia edilmişti.

PROTOKOL KAVGASI DAMGA VURMUŞTU

Evner Yılmaz’ın adı geçtiğimiz yıl o dönem Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş’un önünde, Ordu İl Emniyet Müdürü ile yaptığı koltuk kavgası ile de gündeme gelmişti.

Ordu'da, 23 Temmuz 2017'de Aybastı Perşembe Yayla Şenliği´nde dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokol tribününde kavga çıkmış, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı ve Ordu Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, kavganın arasında kalarak şenliği terk etmişti. Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasında bu olay nedeniyle küskünlük yaşandığı öne sürülmüştü. Emniyet Müdürü Suat Çelik de kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden merkeze gitmiş, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na atanmıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin 6. fıkrasında yer alan ‘Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür’ hükmü uyarınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi, Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş tarafından yürütülecektir.”