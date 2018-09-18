Ordu valisinden milletvekiline skandal sözler

Odatv- CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “Arım Balım Peteğim” projesi kapsamında Ortak Kullanım Tesisinin açılışında yaptığı konuşmada hükümetin fındık ve arıcılık politikasını eleştirdi.

CHP’li Adıgüzel’in konuşmasının ardından Ordu Vali Seddar Yavuz “Açılışta bu tür konuşmalar yapılmamalı. Bundan sonra milletvekillerine konuşma vermem” dedi. Vali’nin milletvekillerine konuşma yasağı koymaya kalkması MHP'lilerin de tepkisine yol açtı.

Vali Seddar ile vekiller arasındaki tartışmayı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şöyle anlattı:

“Arıcılık Enstitüsü'ndeki açılışta yaptığım konuşmada arıcılıkta ve fındıkta Türkiye'nin dünyada lider olduğunu, Ordu'nun da her iki sektörde Türkiye'de lider olduğunu, bölge için de ülke için de bu nedenle desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, hükümeti her iki sektörde de yapmadıkları ile ve yapması gereken destekleme, taban fiyat ve markalaşma konularında eleştirdim.

Örneğin 2008'de kovan başına 10 TL destekleme 2018 yılında geçen 10 yılda yine hala 10 TL. 2005'te fındık 5 dolar, şimdi 2 dolar bile değil ve hala TMO'dan ses yok.

Benden sonra söz alan iki AK Parti vekilden bu konuda cevap çıkmazken Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz'un tören sonrası bu konuşma ile ilgili sitemi ile karşılaştım.

Açılışta bu konuları dile getirmemeliymişim. Ben de, bir milletvekilinin konuşmasının kimsenin sorgulama hakkı olmadığını ifade edince, Sayın Vali ‘o zaman biz de bir dahakine söz hakkı vermeyiz' demez mi? Sayın Vali biz söz hakkını sizden değil milletten alıyoruz.

Ben bir milletvekili olarak görevimi yaptım. Biz kimsenin arkasından konuşmuyoruz. Herkes oradayken yüzüne karşı ve açık açık konuştuk.”

MHP'Lİ VEKİL DE CHP'YE DESTEK ÇIKTI

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya hesabından Ordu Valisi Seddar’ın sözlerine tepki göstererek şöyle yazdı:

“Varol Sayın Valim, milletvekili kim oluyor (!) da sen istemeden konuşuyor. Hatta milletvekili sen istemeden, devletinin törenlerine katılmasın. Bir karar daha çıkart, Ak Partiye en ufak eleştiri dahi yapamasın. Kızma bize Sayın Valim, Mustafa bilemez sen hangi konuda izin verirsin veya vermezsin. Bir dahaki sefere konuşma metnini senden alacağız.”

ORDU VALİSİ SEDDAR YAVUZ İSTİKLAL MARŞI OKUNMADAN MEKANI TERK ETTİ

Yaşanan tartışmalardan sonra Vali Seddar Yavuz, çekilen fotoğrafların ardından İstiklal Marşı okunmasına dahi katılmayıp töreni terk etti.

O VALİ DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Vali Seddar Yavuz 24 Haziran seçim sonuçlar belli olunca, valilik binasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posteri asıp, yanına da AKP vekillerini alarak fotoğraf çektirmişti. Vali Seddar, Erdoğan için posterin altına sosyal medya hesabından "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diye yazmıştı.