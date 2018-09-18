CHP Bölge Toplantısı'nda flaş ön seçim açıklaması

Halide Demir Polatlı/EGEPOSTASI - Muğla, Denizli, Uşak, Manisa illerinin parti yöneticilerinin de katıldığı CHP Bölge Toplantısı’nın sona eren birinci oturumunda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın belediye başkan adaylarının tespitinde yerel seçimlere 6 ay kalması nedeniyle ön seçim yönteminin uygulanmayacağını belirttiği öğrenildi. Salıcı’nın meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde fermuar sistemini kullanacaklarını kaydederek, ilçelerde gruplaşma ve çekişmelerin olması nedeniyle il ve ilçe başkanlarının görüşlerini dikkate alacaklarını dile getirdiği belirtildi.

Yerel seçim sürecine dair yapılması gerekenlerin ve belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adaylarının hangi yol ve yöntemlerle belirlenmesi gerektiği üzerine yoğunlaşılan bölge toplantısına katılan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ön seçim yapılmayacağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Ege Bölgesi Örgüt Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde; milletvekilleri, belediye başkanları ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin görüşleri alındı. Toplantıda, partililerin yerel seçimlere dair görüşlerini aktardıkları öğrenildi. CHP'lilerin büyük bölümünün, ön seçim yapılması konusunda ısrarcı oldukları belirtildi.

Kurultay tartışmalarına katılan ve CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimindeki adayı Muharrem İnce'yi desteleyerek, değişim için imza veren CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven'in, yıllarca parti içinde emek verdiğini ancak bir yere gelemediğini söylediği ileri sürüldü. Güven ön seçim de istedi.

ANKET FORMU DAĞITILDI

Toplantıda, CHP Genel Merkezi'nce hazırlanan ve 4 sorunun yer aldığı anket de partililere dağıtıldı. 'CHP örgütü durum değerlendirme anketi' başlıklı metinde, 'Temsil ettiğiniz il- ilçe örüğündeki üyeler birbiri ile uyumlu çalışabiliyor mu?', 'Temsil ettiğim il- ilçe örgütündeki iç çekişmeler nedeniyle başarılı olamıyoruz?', 'Sizce adayları hangi yöntemlerle belirlersek seçimlerde daha başarılı sonuçlar alır?' soruları yer aldı.

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde ön seçim yönteminin uygulanabilmesi için zamanın kısıtlı olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, “Ön seçim yok. Zaman olarak yetişemez” dediği kaydedildi.

SİYASETTE KİMSE AKRABAM DEĞİL; BENİM AKRABAM İL VE İLÇE BAŞKANLARIDIR

Başkan adaylarının belirlenmesinde ön seçim yerine eğilim yoklaması yönteminin uygulanmasının daha mantıklı olduğunu, il ve ilçe örgütlerinin görüşlerinin alınacağını, il ve ilçe başkanlarına danışacaklarını kaydeden Salıcı’nın, meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde ise fermuar sisteminin uygulanabileceğini kaydettiği belirtildi.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE FERMUAR SİSTEMİ OLABİLİR

Toplantıda, salonda hazır bulunan parti örgütü temsilcilerine, “Benim siyasette akrabam yok. Benim akrabam, ilçe ve il başkanlarıdır” dediği dile getirilen Oğuz Kaan Salıcı’nın, “Meclis üyelerinde fermuar sistemi olabilir. Başkan adaylarının belirlenmesinde eğilim yoklaması olabilir. İlçe ve il örgütlerinin görüşleri alınarak ve il başkanlarına danışarak adayları tespit edeceğiz. Benim akrabam ilçe başkanı ve il başkanıdır. Bütün ilçelerde gruplar ve çekişmeler var. Bu nedenle ilçe ve il başkanlarını dikkate alacağız” şeklinde mesaj verdiği kaydedildi.

O İLÇEYİ KİMİNLE KAZANIRIZA BAKACAĞIZ

İzmir’de de kaybedilen 8 ilçenin alınacağını belirten CHP Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, ilçelerdeki adayların belirlenmesinde ilçe başkanı ve ilçe örgütünün yanısıra ilçe sakinlerine de danışılacağını belirttiği dile getirildi. Edinilen bilgiye göre, Salıcı bu konuda da, “Verimli bir toplantı oldu. Her ilçenin kendine göre belirleyeceği bir yöntem olsun. İlçe başkanına, önde gelenlerine, halka sorulsun. O ilçeyi kiminle kazanırıza bakacağız” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK KOTASI VURGUSU

Toplantıda söz alan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan'ın konuşmasında gençlik kotasına vurgu yaptığı "Yeni dönem için gençlere görev verilmesi çağrısı yaptığı öğrenildi.