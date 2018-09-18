AKP'li belediye başkanı istifa etti

İsmi son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a yönelik sert sözleriyle gündeme gelen Ordu'nun AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa etti.

Yılmaz, Twitter mesajında, "Söylenecek o kadar söz var ki, hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ’U ÇOK SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Başkan Yılmaz yine sosyal medya hesabından şu an AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş’un Saadet ve HAS Parti lideri olduğu dönemdeki “AKP eleştirileri” videosunu paylaşmış ve

“Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi… ‘Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. ‘Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri… Demek ki, Ne oldum değil, ne olacağım demeli!” demişti. Bu gelişmenin ardından Yılmaz’ın görevinden alındığı iddia edilmişti.