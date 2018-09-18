Bir Katar iddiası daha: 15 milyar dolar Varlık Fonu için

Önce ‘satın alındı’ denilen, ardından da Katar emirinin ‘hediyesi’ olduğu iddia edilen 500 milyon dolarlık lüks uçakla ilgili spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Aydınlık Gazetesi köşe yazarı Sabahattin Önkibar, Katar’ın Varlık Fonu'na ortak edileceğini yazdı.

18 Eylül tarihli köşesinde, Önkibar önce, Erdoğan’ın uçakla ilgili, “Evet o uçak Katar’dan geldi. Fiyatı da 500 milyon doların üstünde. Ancak para ödemedik hediye. Satışa çıkınca talip olduk, Emir bize hediye etti...” sözlerini hatırlattı, ardından şu soruları sıraladı:

“Birincisi Saray’ın hangarında 13 uçak varken, uçan bir Saray’a talip olmak neden? Dış borç kıskacında olan Türkiye’ye yazık değil mi?

Ayrıca madem hediye, niçin milletten ve kamuoyundan saklandı?

CHP’li milletvekili olayı öğrenip duyurmasa gizli mi kalacaktı?

Bu arada Katar Emiri 500 milyon dolarlık uçağı neden hediye etti? Türkiye gibi bir ülke bedevi bir kabileden böyle bir hediyeyi nasıl kabul eder?”

Soruların ardından, Önkibar çok önemli bir iddiada bulundu ve Katar’ın Varlık Fonu’na ortak olacağı iddiasını aktardı.

Varlık Fonu’nda, Ziraat Bankası, Halkbank, Botaş, THY, Eti Maden, PTT, Türksat ve Çaykur gibi çok önemli şirketlerin bulunduğunu dile getiren Önkibar, bu kuruluşların kamunun elindeki son kıymetler olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Kısa bir süre önce tamamı Varlık Fonuna alınmıştı.

Dahası, son olarak yönetimine Tayyip ile damadı girmişti ki bu düzenleme tartışılmış ve kafa karıştırmıştı. İşte Ankara’dan son kulis haberi:

Katar, Varlık Fonuna ortak ediliyor.

Türkiye’ye vereceğim dediği 15 milyar dolar bu ortaklık için.

Soru şu:

Tayyip ile damadının Varlık Fonu yönetimine geçmesinde bu ortaklık kararının etkisi var mı?

Tayyip Erdoğan malvarlığı beyanında kendisi açıkladı.

Bankalarda 6 milyon 300 bin lirası varmış.

Kamu bankaları malum bu aralar yüzde 26-27 aylık faiz veriyor.

Buna göre Tayyip Erdoğan’ın aylık faiz geliri yaklaşık olarak 140 bin lira.

Diyeceksiniz ki Erdoğan’ın bankadaki parasının kaynağı ne?

Maaş birikimi ile geçmişteki Emniyet Gıda şirketindeki ortaklığındandır herhalde.

Tayyip Bey bu aralar tutumlu, zira hatırlayın yeni iktidar olduğunda “Emniyet Gıda Şirketinden ayrılın” diyenlere şunu demişti:

'Milletvekili maaşım yetmiyor. Geçinemiyorum...'

Bu aralar yettiği gibi tasarruf da yapıyor.”