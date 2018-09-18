18 Eylül 2018 14:47

Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD'li şirketlerin yöneticilerini kabul edecek.
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Toplantıya 30 civarında yönetici katılacak.

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