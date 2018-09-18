Bakan Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İlave asker takviyesi yapmamız lazım. İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Tüm insanlar yerinde kalacak. Bu bölgeye saldırı olmaması, rejimin girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. 12 tane gözlem noktamız da kalacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib’de silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Putin’in açıklamasına göre 15 Ekim’de kurulacak bölge, 15-20 kilometrelik alanı kapsayacak.