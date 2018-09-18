18 Eylül 2018 13:47

DSP'de istifa

DSP'de istifa
DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, görevinden istifa etti.
+ A -

Paylaş

Ramazan Solmaz, partisinin genel seçimlere girememesinin teşkilatlarda sorun yarattığını, bunun da partililere yansıdığını belirtti. Solmaz'ın yerine görevi vekaleten İl Sekreteri Güven Artuş'un yürüteceği bildirildi.

Çok Okunanlar

Siyaset