DSP'de istifa

DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, görevinden istifa etti.

Ramazan Solmaz, partisinin genel seçimlere girememesinin teşkilatlarda sorun yarattığını, bunun da partililere yansıdığını belirtti. Solmaz'ın yerine görevi vekaleten İl Sekreteri Güven Artuş'un yürüteceği bildirildi.