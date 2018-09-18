Ramazan Solmaz, partisinin genel seçimlere girememesinin teşkilatlarda sorun yarattığını, bunun da partililere yansıdığını belirtti. Solmaz'ın yerine görevi vekaleten İl Sekreteri Güven Artuş'un yürüteceği bildirildi.
18 Eylül 2018 13:47
DSP'de istifa
DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, görevinden istifa etti.
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