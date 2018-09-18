'Yeni rejim Meclis'te uygulanmadan iflas etti'

HÜRRİYET - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına AKP'nin hazırladığı TBMM İçtüzük değişikliğini değerlendirirken, “Yapılmaya çalışılan muhalefetin sesini kısmaktan öte yeni rejimin Meclis’te uygulanmadan iflas ettiğinin göstergesi” dediği öğrenildi.

Toplantıda, 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi beklenen, Meclis’in anayasası olarak değerlendirilen, AKP’nin hazırladığı içtüzük değişikliği masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay, içtüzük değişikliği hakkında bilgi verdi. Toplantıda MYK üyeleri, yapılacak içtüzük değişikliğiyle muhalefetin sesinin kısılmasının gündeme gelmesi durumunda nasıl bir politika izleneceğini tartıştı.

MUHALEFETİN SESİNİ KISMAKTAN ÖTE...

Kılıçdaroğlu’nun içtüzük değişikliğini, “Yapılmaya çalışılan muhalefetin sesini kısmaktan öte yeni rejimin Meclis’te uygulanmadan iflas ettiğinin göstergesidir. Bunu kamuoyuna anlatmalıyız ve görünür kılmalıyız” sözleriyle değerlendirdiği öğrenildi.

MYK üyeleri içtüzük değişikliğiyle muhalefetin sesini kısmaya yönelik hükümler getirilebileceğini belirterek, AK Parti’nin bu yönde bir öneriyi dayatması durumunda CHP’nin etkin bir şekilde buna muhalefet etmesi gerektiği vurguladı. Toplantıda, “AKP, başkanlık sistemini savunurken ve oy isterken öne sürdüğü tezler vardı. Bunların arasında ‘Bakanlar Meclis’e gelmeyecek. Keskin bir kuvvetler ayrılığı ve güçlü bir Meclis olacak’ gibi söylemler yer alıyordu. Böyle söyleyerek oy istediler. Ancak bu içtüzük hazırlığı ile bunların altının boş olduğu ortaya çıktı” şeklinde değerlendirmeler yapıldı.