Milli Eğitim Bakanından karma eğitim açıklaması

Son günlerde tartışma konusu olan karma eğitime ilişkin yönetmelik değişikliği ile ilgili TRT Haber’e konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mahkeme kararı gereği karma eğitim ibaresinin yönetmelikten çıkarıldığını anlatarak, şunları söyledi:

“Bu buradan çıkınca Türkiye birden bire alevleniyor. Muhalefet ihtiyacı olan insanlar da burada müthiş bir araç bulup bunun üzerinden konuyu köpürtüyorlar. Yasada var olan bir şey ve bizim de şu an uymakla mükellef olduğumuz ve desteklediğimiz bir metin var ortada.

Bu metin orada dururken bir alt metin olan yönetmelikte böyle bir ifade mahkeme tarafından istendiği için kaldırıldığında bu kaldırılmış olmuyor. Zaten önemli olan yasadır, yönetmelik değildir. Bizim ne böyle bir derdimiz var, ne bir programımız var, ne bir hedefimiz var. Lütfen insanlar dedikoduyla hareket etmesinler, çok net olarak bunu ifade etmiş olalım.”

NE OLMUŞTU?

Çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde harem selamlık eğitimin önünün açılması ve İmam Hatip açılabilmesi için koşulan 5 bin nüfus şartının kaldırılmasına ilişkin haberin üzerine Bakanlık, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” diyerek okulların kız ve erkeklere özel ayrılabileceğini doğrulamıştı.