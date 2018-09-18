CHP'den iç tüzük kararı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK’nın ana gündem maddesini Meclis İçtüzüğü üzerindeki değişiklik çalışmaları oluşturdu.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, 5 saat süren MYK’nın 3.5 saatinde İçtüzük konusu masaya yatırıldı. Partinin üç grup başkanvekilinin bu konuda MYK’ya iki ayrı rapor sunduğu öğrenildi.

Önce uzlaşma komisyonu

Alınan bilgilere göre toplantıda, AKP'nin Meclis’e getireceği İçtüzük değişikliği taslağına ilişkin öncelikli olarak “uzlaşmacı” bir politika sergilenmesi benimsendi. Toplantıda, bu konuda, bir uzlaşma komisyonunun oluşturulması ve komisyona her partiden eşit sayıda üyenin dahil edilmesinin önerilmesi gerektiği vurgulandı. Önerilerin kabul edilmemesi durumunda ise “sert muhalefet” yapma kararı alındı. Ayrıca, grup başkanvekillerinin, Ak Parti’nin teklifine alternatif olarak, kendi İçtüzük önerilerini hazırladığı, bunları da partiler arası görüşmelerde taraflara sunacakları belirtildi. Toplantıda, “uzlaşı” ortamının sağlanması için CHP’nin diğer muhalefet partileriyle temas kurması gerektiği görüşü de benimsendi.

Kılıçdaroğlu’nun da toplantıda, İçtüzük değişikliğinin “uzlaşmayla” hayata geçmesini arzu ettiğini söylediği ancak iktidarın bu konudaki tutumunu eleştirdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Hazırlanan İçtüzük taslağı, özgürlükçü bir anlayıştan, otoriter anlayışa geçişin İçtüzük üzerinden itirafıdır. Otoriter anlayışın Meclis ayağının oluşturulmasıdır. Siyaseti geriletip idareyi güçlendiriyorlar yapılan iş bu. Bu siyaseti geriletme operasyonunun göstergesidir. İdare güçlenip, siyaset gerilerse bu işten toplum kaybeder. Yapılmaya çalışılan, muhalefetin sesini kısmaktan öte, aslında yeni rejimin Meclis’te daha uygulanmadan iflas ettiğinin göstergesidir. Bunu kamuoyuna anlatmalıyız” dediği öğrenildi.