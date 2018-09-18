Erdoğan'ın diplomasını araştıran parti liderine ölüm tehdidi

Uzun yıllardır diploması tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans mezuniyetini sorgulayan Evrensel Yol Partisi Başkanı Metin Güler ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Sözcü yazarı ve Tele 1 programcısı Can Ataklı'ya konuşan Güler, ''Bütün ailemin adreslerini çıkarmışlar. Bu bilgileri geçtiler bana. Sanıyorum bunları nüfus müdürlüklerinden almışlar. İşin geldiği boyuta bakar mısınız? Ama yine de yılmayacağım. Türkiye gerçeği öğrenmeli, bu yolda kendimi feda ederim” dedi.

Konuyu köşesine taşıyan gazeteci Can Ataklı şunları yazdı:

"Erdoğan’ın diploması uzun yıllardır tartışılıyor.

Ancak nedense her konuda herkese ayar veren Erdoğan bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor.

Sadece bir keresinde Marmara Üniversitesi rektörüne fırça atarak “açıklayın kardeşim şu diplomayı” dedi.

O rektörün de artık şaşkınlıktan mı korkudan mı eli ayağına dolandı üç dört ayrı diploma örneği sundu halka.

Ama nedense hiçbir şey olmuyor. Halk her türlü şaşırtıcı gelişmeye çok mu şartlandı nedir, kimsenin umurunda değil. Muhalefet partilerinin ise zaten konusu bile olmuyor.

Buna karşı diploma konusunu ısrarla sürdüren birkaç kişi var.

Bunlardan biri Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler.

Diploma konusunda kimsenin yapmadığını yapan Güler konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı.

Güler büyük bir imza kampanyası da açtı. Şu ana kadar 300 binin üzerinde kişi Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte olduğunu ileri süren dilekçeler verdiler AİHM’e.

Pazar günü Metin Güler’le telefonda konuştum.

Üst üste ölüm tehditleri aldığını anlattı Güler.

Dedi ki “Aslında ciddiye almam bunları, ama bütün ailemin adreslerini çıkarmışlar. Bu bilgileri geçtiler bana. Sanıyorum bunları nüfus müdürlüklerinden almışlar. İşin geldiği boyuta bakar mısınız? Ama yine de yılmayacağım. Türkiye gerçeği öğrenmeli, bu yolda kendimi feda ederim.”

İçişleri Bakanı’na duyurmak istiyorum. Beğenmeseniz bile bu ülkenin her vatandaşının can güvenliğinden sorumlusunuz.''