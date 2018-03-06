Buldan: Berkin Elvan'ın annesini yuhalatmadınız mı?

Toplantıya çok sayıda kadın örgütü temsilcisi de katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasında kadınların yaşadığı sorunlara değindi, hükümetin kadına dönük tutarsız politikalarına tepki gösterdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Buldan'ın açıklamalarından bazı satır başları şunlar:

Bu iktidarın kadına yaklaşımını 8 Mart yürüyüşü için sokağa çıkan kadınlara olan tavrında gördük. Ankara'da gözaltına alınan arkadaşlarımıza kabahatler kanunundan ceza verildi. Hak arama ne zamandan beri kabahat oldu? Biz sizin her türlü baskı ve şiddetinize karşı alanlara çıkmaya devam edeceğiz. Bu kadınlara bunu reva görenler, özellikle AKP hükümeti 'Biz kadınlara haklarını verdik' diyorlar. Buna ne derler biliyor musunuz? İkiyüzlülük derler.

Sokağa çıkma yasakları ilan edilirken kadınlarımızın bedeni teşhir edildi. Özellikle Cizre'de bir kız çocuğunun bedeninin bir ay boyunca buzdolabında bekletilmesini unutabilir miyiz? Bir ananın mezarı topraktan çıkarılıp Dersim'e gömüldü. Bu hangi kitapta yazar? Ancak bunlar bize bunu da reva gördüler.

'BERKİN ELVAN'IN ANNESİNİ MİTİNGLERİNDE YUHALATTILAR'

Erdoğan yaptığı konuşmada cennet annelerin ayakları altındadır dedi. Siz Berkin Elvan'ın annesini kendi mitinginizde yuhalatmadınız mı? Siz Berkin'in annesine bu zorbalığı reva görürken kendi annenizin ayağını öpebilirsiniz ancak biz zulüm gören bütün annelerin ayaklarından öpüyoruz.

Kadın milletvekillerimiz 2 yıldır siyasi tutsak olarak tutuluyor. Bazı vekillerimizin vekillikleri düşürüldü. HDP'li kadın siyasetçilerimiz yerde sürüklenmeye çalışılan kadın bedenini ayağa kaldırmaya çalışıyor. Biz milyonlarız ve gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz.

Geçen hafta iki milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Siz Urfa ve Muş'ta oy veren insanları ne yapacaksınız? Siirt'te, Diyarbakır'da oy veren insanların iradesini yok sayıyorsunuz.

'SAVAŞTA ÖLECEK ÇOCUĞUMUZ YOK BİZİM'

Afrin'de başlattıkları harekat ile yine kadınları hedef alıyorlar. Kadınların Şengal'de, Musul'da, Kobani'de nasıl savaştıklarını gördüler. Bunun örnek oluşturmasından korkuyorlar. Ülkemizde kadınlar öldürülürken orada IŞİD'e karşı savaştılar. İşte bundan korkuyorlar. Ülke güvenliği için Afrin'e girdik diyorlar, kendi sınırları içinde bir kadını koruyamıyorlar. Şimdi de çıkmışlar biz Afrin'i Afrinlilere teslim edeceğiz diyorlar. Afrin zaten Afrinlilerindir çıkın oradan. Sizin oraya gitmenizin ne anlamı var? Afrin'den Türkiye'ye bir taş bile atılmazken buna neden seyirci kalıyorsunuz? Afrin'de ölen her canımızın vebali sizin üzerinizdedir. Hem sivil hem askerler için söylüyoruz. Biz çocuklarımızı sizin savaşınızda ölsün diye dünyaya getirmiyoruz. Biz buradan bir kez daha BM'nin ateşkes kararına Türkiye'nin uyması gerektiğini yineliyoruz. Bu kirli savaşı durduracak olan yine biz kadınlarız. Bizlerin savaşlarda ölecek çocukları yok artık.